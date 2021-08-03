الفريق السوري يسجل المرتبة الثانية في أولمبياد علم الأحياء العالمي

البعث ميديا – فداء شاهين

بين رئيس اللجنة العلمية المركزية للأولمبياد السوري لعلم الأحياء الدكتور عبد السميع هنانو أهمية الإنجاز الذي حققه طلاب الفريق العالمي للأولمبياد العلمي السوري باختصاص علم الأحياء في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء والذي نظمته البرتغال، حيث كانت طموح وتطلعات الفريق لما هو أعلى من البرونز، لكن رغم الأداء العالي والمتميز الذي قدمه فريق سورية في هذه المسابقة العالمية لم نسطتع كسر حاجز البرونز.

وعزى الدكتور هنانو في تصريح لـ”البعث ميديا” ذلك إلى المستوى العالي غير المسبوق للمنافسة وهذا ما أكد اهتمام الدول المتزايد في دفع وتحفيز الشباب العالمي للاهتمام والتحصيل العلمي في مجالات البيولوجيا المتنوعة لما لذلك من أهمية مباشرة في تكوين كادر من البيولوجيين المتميزين على المستوى العالمي، وبالتالي، قادرين على حل مشاكل الحياة البيولوجية المتعلقة بالصحة والغذاء والبيئة، وخير مثال على ذلك مدى مساهمة البيولوجيين الحاسمة في تحضير لقاحات ضد فيروس كورونا (Covid-19)، وبالتالي حماية البشرية من هذا الوباء والحد من انتشاره.

وتابع د.هنانو : يحق لنا كسوريين أن تفتخر بهذا الإنجاز العالمي وأن يسجل اسم سورية بين أسماء الدول التي توجت بهذه المسابقة العالمية حيث حلت سورية في المرتبة الثانية عربياً، وبالتأكيد أن هذا الانجاز كان نتيجة طبيعة لعمل مستمر طيلة عام كامل وبسقف عال من المهنية من قبل اللجنة العلمية المركزية من ناحية ومن قبل إدارة متميزة لمشروع الأولمبياد العلمي السوري ممثلة بهيئة التميز والإبداع من ناحية أخرى.

وكانت هيئة التميز والإبداع قد أدارت المعسكرات التدريبية المكثفة التي خضع لها طلاب الفريق العالمي للأولمبياد العلمي السوري باختصاص علم الأحياء وبإشراف مباشر من قبل اللجنة العلمية المركزية لأولمبياد علم الأحياء، و ضم طلاب الفريق الذي شارك في المسابقة باسل الكنجو ويارا بيرم وعدنان ريحاوي وعبير عيد، في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء والذي نظمته البرتغال عن بعد خلال الفترة الواقعة بين 19 و23 تموز، وهذه المشاركة هي الخامسة لأشبال سورية البيولوجيين في هذه المسابقة الدولية والتي تعد المنافسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي، حيث شارك بهذه المسابقة 76 دولة من خلال 296 طالباً.

و انطلقت المسابقة في يوم 19 تموز بالاختبار العلمي-النظري باللغة الإنكليزية والذي تم عن بعد في مقر هيئة التميز والإبداع. حيث كانت مدة الاختبار 3 ساعات وتضمن 8 تمارين علمية-نظرية مستوحاة من رحلة الكشاف البرتغالي فيرديناند ماجلان وتضمنت مجالات البيئة وبيولوجيا الخلية والتقانة الحيوية وفيزيولوجيا الحيوانات والأنظمة البيئية، واستمرت المسابقة في يوم 21 تموز مع الاختبار النظري باللغة الإنكليزية والذي يقوم على اختبار معلومات الطلاب النظرية والمفاهيم البيولوجية الأساسية وتوظيفها لفهم وحل قضايا بيولوجية محددة من خلال التفكير النقدي البيولوجي في فهم هذه القضايا ومن ثم استنتاج الحلول الصحيحة لها، و بعد انتهاء المنافسة تم إعلان النتائج من خلال حفل الختام والذي بُث مباشرة على الموقع الإلكتروني المضيف للأولمبياد العالمي حيث حصلت سورية على ميدالية برونزية حققها الطالب باسل الكنجو.