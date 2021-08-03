برلماني تشيكي: الجيش السوري يحارب الإرهاب نيابة عن الكثير من دول العالم

أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن الجيش العربي السوري يستحق كل الاحترام لأنه يحارب الإرهاب ويدافع عن الاستقرار والسلام الدولي نيابة عن الكثير من دول العالم.

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ بمناسبة الذكرى الـ 76 لتأسيس الجيش العربي السوري: “إن هذا الجيش بعقيدته الوطنية دخل تاريخ البطولات في المنطقة وهو ينشر الآن الأمل بقرب الانتصار النهائي على الإرهاب داخل سورية”.

وعبّر غروسبيتش عن تقديره العميق للتضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري في الكفاح ضد الاحتلال والإرهاب والعدوان.