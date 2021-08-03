حملة “التربية ” للقاح كورونا.. الأولوية للمدرسين في الشعب الصفية والتسجيل في “الصحة المدرسية المركزية”

البعث ميديا – علي حسون

ما أن أعلنت وزارة التربية عن حملة تطعيم المدرسين بلقاح كورونا بدأت التساؤلات والاستفسارات عن تفاصيل هذه الحملة ولمن الأولوية باللقاح لاسيما أن القطاع التربوي يضم أعداداً كبيرة وباختصاصات متنوعة مابين مدرسين في الشعب الصفية وإداريين وموظفين في المديريات والوزارة ،مما فتح باب التساؤلات أمام الكثيرين من التربويين وخاصة الإداريين فهل يحق لهم التسجيل على أخذ اللقاح ؟.

“البعث ميديا ” تابعت تلك الهواجس والاستفسارات مع مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي التي أوضحت أن التسجيل مسموح لجميع المدرسين والإداريين ولكن الأولوية ستكون للمعلمين داخل الشعب الصفية ومن ثم سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوسيع الحملة ،مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ اليوم بالنسبة للمعلمين في مديرية التربية بمحافظات (دمشق -ريف دمشق -القنيطرة) في مبنى الصحة المدرسية المركزية وذلك من أجل أخذ لقاح كورونا في مدينة الفيحاء الرياضية (مشفى الطوارئ).وذلك بعد الوصول إلى الرقم 100من المسجلين وهكذا.

وبينت الطواشي في تصريح خاص إن باقي مديريات التربية في المحافظات على المعلمين مراجعة مديريات الصحة المدرسية في كل محافظة من أجل التسجيل والمتابعة مع مديرية الصحة في المحافظة لتحديد موعد اللقاح، مشيرة إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الخصوص من أجل تطعيم الكادر التعليمي في وزارة التربية قبل البدء بالعام الدراسي الجديد وذلك من أجل الوقاية ضد مرض كورونا.