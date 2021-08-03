رداً على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد دبلوماسياً إستونياً

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم عن ترحيل دبلوماسي من السفارة الإستونية في موسكو وأن عليه المغادرة في غضون أسبوع.

ويأتي ذلك بعد قيام الخارجية الإستونية باستدعاء سفير روسيا في تالين لتسليمه مذكرة حول إعلان أحد الدبلوماسيين الروس شخصية غير مرغوب فيها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقله موقع روسيا اليوم: “تم استدعاء سفير إستونيا لدى روسيا مارغوس لايدري إلى وزارة الخارجية الروسية وتم التعبير له عن احتجاج شديد وتسليمه مذكرة تشير إلى أنه على أساس مبدأ المعاملة بالمثل تم إعلان موظف بالبعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه على أن يغادر روسيا في غضون أسبوع”.

ودعت الخارجية الروسية “الشركاء الإستونيين إلى التوقف وعدم المضي في تعقيد الوضع المتوتر أصلا إلى أقصى حد بسبب تصرفاتهم” مشيرة إلى أنه ما لم يتم ذلك فإنه “سيصدر عن روسيا رد حاسم جديد وسيتحمل الجانب الإستوني المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين”.