قتلى جراء الأمطار الغزيرة شرق الهند

قتل 7 أشخاص على الأقل واضطر عشرات الآلاف للنزوح من منازلهم جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية البنغال الغربية شرق الهند.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مسؤول في إدارة الكوارث قوله اليوم: إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان مياه السدود الذي دمر العديد من المنازل والأراضي الزراعية بعد أن غمرت المياه ست مناطق في ولاية البنغال الغربية وتسببت كذلك بنزوح نحو 250 ألف شخص في المناطق المتضررة، مبينا أن الأضرار كبيرة ولم يتم تقييمها بعد.

ولفت المسؤول إلى أن عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية على قدم وساق وقد أنقذت طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو الهندي أكثر من عشرين شخصا من المناطق التي غمرتها المياه وتم إلقاء المواد الإغاثية والغذائية من الجو على المناطق المتضررة.