كيف سارت عملية تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة الخبز في اللاذقية؟

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة

تواصلت اليوم في اللاذقية عملية تطبيق الآلية الجديدة في بيع مادة الخبز ، و في ثاني أيام إطلاق التطبيق لاتزال هناك بعض الشكاوى و الحالات التي ترافقت مع بدء التطبيق من مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم و قد وردتنا اتصالات هاتفية عديدة بهذا الخصوص إضافة إلى ملاحظات مباشرة عبّر عنها آخرون حول عدم تمكّنهم من الحصول على المخصصات من مادة الخبز رغم توطين بطاقاتهم في المراكز و النقاط و المنافذ المعتمدة ، و لدى طلب الحصول على مخصصاتهم من المنفذ لم يتمكنوا من الحصول على الخبز عند مراجعة المعتمد و التشييك على البطاقة بالجهاز و هناك من المنافذ لم تكن الكمية كافية و بأن توريدها سيكون على أكثر من دفعة و هناك من أنتظر لوقت طويل دون أي يرد الخبز الكافي فلم يحصل على خبزه و غيرها و غيرها من حالات .

و في متابعة من ” البعث ميديا ” اليوم مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في محافظة اللاذقية علي يوسف حول واقع توزيع الخبز في ثاني أيام تطبيق التوطين.

فقد أوضح يوسف أن عملية التوزيع سارت اليوم أفضل من الأمس و هناك متابعة على مدار الساعة لتلافي و تدارك حالات خلل و صعوبات لأن تطبيق التوطين في بدايته مؤكداً أن المؤسسات التموينية جميعها تتابع عملية التوزيع بالتوازي مع تكثيف الرقابة التموينية لمعالجة أية حالة خلل و أشار إلى تغذية جميع المنافذ و المراكز بمادة الخبز هذا اليوم إلا أنه لا يمكن أن يتم توزيع الخبز دفعة واحدة و في وقت واحد و بالتالي لا يمكن أن يحصل الجميع على الخبز في نفس الوقت و بيّن أنه في اللاذقية ٣٥٠ ألف بطاقة و بالتالي لا يمكن أن تغطّى ٣٥٠ ألف بطاقة في وقت واحد و دفعة واحدة بالتالي يتم التوزيع بشكل متواتر و على مدار اليوم.

ولفت إلى أن الحالات التي لم يتمكن فيها البعض من الحصول على مخصصاته يمكن أن تكون ناجمة عن عدم تحديد المنفذ و توطين البطاقة في المنفذ بشكل دقيق مؤكدا على استنفار جميع المؤسسات التموينية لمعالجة كل حالات الخلل يما يؤدي إلى تلافيها و تداركها مبيّنا أن مديريات التجارة الداخلية و حماية المستهلك المخابز و جميع المؤسسات التموينية تتابع عملية توزيع الخبز .

و الجدير ذكره أنه تمّ تحديد 733 منفذ ونقطة بيع للخبز على مساحة المحافظة منها 461 في ريف المحافظة و137 منفذ في صالات ومراكز المؤسسة السورية للتجارة و 33 كولبة خبز تتبع لفرع المؤسسة للمخابز إضافة الى 102 معتمد ضمن مدينة اللاذقية.