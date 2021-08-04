الأرصاد: تجنب التعرض للشمس خلال ساعات الذروة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض بشكل طفيف على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على أقصى المناطق الشمالية وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ودعت المديرية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة 12 حتى 4 عصراً وتجنب ما يسبب الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية لسهولة انتشارها خلال هذه الفترة.