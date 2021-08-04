البنك الدولي: 70 بالمئة من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

مع استمرار العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن منذ أكثر من ست سنوات، حذر البنك الدولي من أن نحو 70 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة.

وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلف ما لا يقل عن 1ر24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بينهم 3ر12 مليون طفل و7ر3 ملايين نازح داخليا، بحسب ما نقلته “رويترز”.

وأشار التقرير الدولي الى أنه أسفر أيضا عن تدمير الاقتصاد اليمني حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015 ما وضع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

وكان البنك الدولي قدر في مطلع حزيران الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء العدوان بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار.