الصحة العراقية تحذر: الإصابات ترتفع وقد نفقد السيطرة

نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء من خطورة الوضع، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة.

وفي تصريح لـ”RT” أكد مصدر في الفريق الطبي والإعلامي في الوزارة أن “الإصابات والوفيات في تزايد، وهذا دليل على شدة الموجة الثالثة التي تمتاز بسرعة الانتشار وإصابة الفئات الشبابية والصغيرة”، وأضاف المصدر أن “المستشفيات مكتظة بالحالات الشديدة والحرجة، ومع ذلك لدينا القدرة لاستيعاب الزيادة”، مشيراً إلى أن “كل نظام صحي في العالم مهما كان متطورا، سيتأثر بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة استيعابية كبيرة، وفي العراق قد نصل إلى مرحلة فقدان السيطرة على الأوضاع”، مؤكداً أن “الزيادة تعرض البلاد للدخول في موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها”.