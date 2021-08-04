صيانة 6 آبار إضافية في مشروع مياه علوك بالحسكة

أنهت ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة صيانة 6 آبار مياه إضافية في مشروع مياه علوك ليصبح مجموع الآبار العاملة 16 بئرا منذ إعادة تشغيل محطة علوك بداية الأسبوع الحالي.

مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة بين في تصريح له أن ورشات الصيانة أنجزت صيانة الآبار الست والتي تركزت على التجهيزات الكهربائية والغواطس التي تمت سرقتها سابقا، مشيرا إلى أن الورشات مستمرة بصيانة الآبار خلال الأيام القليلة القادمة لوضع 25 بئرا بالخدمة وضمان إيصال كميات المياه الكافية للمشتركين.

ولفت العكلة إلى أن المؤسسة قامت ليلة أمس بضخ المياه إلى أحياء النشوة والفيلات والسكن الشبابي وذلك بعد انقطاع دام لما يقارب الـ 40 يوما وسيتم العمل على ضخ المياه إلى المشتركين بالتتابع وفق برنامج التقنين المعمول به من قبل المؤسسة.