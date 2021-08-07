أحزاب لبنانية: حق المقاومة مشروع في الرد على أي اعتداء إسرائيلي على السيادة اللبنانية

أكدت القوى والأحزاب والشخصيات اللبنانية مجددا على حق المقاومة المشروع في الرد على أي اعتداء إسرائيلي على السيادة اللبنانية.

وشدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض على أن المقاومة أرست معادلة ردع في مقابل العدوان الإسرائيلي وبالتالي بات العدو يدرك أن أي عدوان لن يمر دون رد منها موضحا أن ما تقوم به المقاومة يهدف إلى أمر واحد وهو حماية لبنان من هذا العدو ومغامراته الرعناء.

بدوره قال رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب مصطفى حسين إن للبنان والمقاومة كل الحق بالرد على أي اعتداء إسرائيلي وإبقاء معادلة الردع التي تلجم العدو من شن أي مغامرة تستهدف لبنان وشعبه.

واعتبرت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اليوم أن الرد الصاروخي للمقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية مبرر ومشروع وهو يؤكد مجدداً التزامها بالدفاع عن لبنان في مواجهة العدوانية الصهيونية.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لكل التضحيات والجهود التي تبذلها المقاومة لمواجهة العنجهية الإسرائيلية.

من جانبه أوضح رئيس المركز الوطني للعمل الاجتماعي في الشمال اللبناني كمال الخير أن الرد البطولي الذي قامت به المقاومة على الاعتداءات التي نفذها العدو الإسرائيلي ضد لبنان مؤخرا أمر مشروع أثبتت من خلاله جهوزيتها وحضورها الدائم لمواجهة أي خطر يهدد لبنان.

وأكدت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا في جنوب لبنان أن الرد على الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية هو موقف وطني تحرري لبناني مشيرة إلى أن العدو الصهيوني المدعوم أطلسيا يريد إعادة استباحة لبنان من خلال تجريده من قوته الدفاعية لذلك فمن حق لبنان الاحتفاظ بهذه القوة لردع العدو عن الاعتداءات والاستعداد الدائم لاستعادة أرضنا التي ما زالت محتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.