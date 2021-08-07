القدس المحتلة.. 13 أسيراً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل ثلاثة عشر أسيراً فلسطينياً إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قولها إن الأسرى هم سالم زيدات المضرب منذ 26 يوما ومحمد اعمر 24 يوما وكايد الفسفوس 23 يوما وشقيقه أكرم الفسفوس المضرب منذ يومين ورأفت الدراويش 23 يوما وفادي العمور ومحمد أبو سل واحمد أبو سل وأحمد نزال 17 يوما ومقداد القواسمة 16 يوما ومحمد نوارة 13 يوما وأحمد حمامرة 7 أيام ويوسف العامر 9 أيام”.

وأشارت الهيئة إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى إذ بدأت حالات الاعياء الشديد تظهر عليهم إضافة الى فقدان الوزن.