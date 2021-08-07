الإجراءات الوقائية والتشاركية أولوية في خطة مكافحة الحرائق في اللاذقية

البعث ميديا || اللاذقية- مروان حويجة

تتسارع في محافظة اللاذقية إجراءات رفع الجاهزية لمواجهة الحرائق و الحدّ من الآثار و الخسائر التي تنجم عنها في إطار الجهود الحكومية الهادفة لتنسيق الجهود التنفيذية و الرسمية و المجتمعية و المحلية في مواجهة هذه الحرائق و قد شكّلت هذه الخطة محور لقاء موسع لوزير الإدارة المحلية و البيئة المهندس حسين مخلوف مع فعاليات المحافظة في اطار تنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الحرائق و يناقش الاجتماع خطة إدارة مكافحة الحرائق وتنسيق الجهود المشتركة للابلاغ عن الحرائق وضمان سرعة الاستجابة والتخفيف من خسائرها. و قد ركزت خطة إدارة مكافحة الحرائق التي جرت مناقشتها في الاجتماع على أولوية الإجراءات الوقائية و رفع جاهزية منظومة مكافحة الحرائق حيث جرى استعراض الخطة على مستوى المحافظة ودور كل جهة في عملية الوقاية والمكافحة وحماية الغابات.

و أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الخطة تركز على إجراءات الوقاية والإبلاغ عن الحرائق وسرعة التدخل وهو ما يتطلب تضافر الجهود بالتعاون مع الأهالي واللجان المحلية على مستوى الوحدات الإدارية لحماية الغابات والأراضي الزراعية للحؤول دون تكرار كارثة الحرائق التي حدثت العام الماضي و أشار إلى أن اللجان التي تمّ تشكيلها معنية بوضع برامج مناوبة لمتابعة الممارسات الخاطئة التي تتسبب بالحرائق في الغابات والمتنزهات وإشعال النيران لأغراض التخلص من الأعشاب وغيرها وتوزيع القدرات للحد من انتشار النيران وخسائرها و أكد الوزير مخلوف على تكامل و تضافر الجهود ضمن منظومة متكاملة في مكافحة الحرائق عبر إشراك جمع فعاليات و مؤسسات المجتمع المحلي مع جهود الإطفاء والدفاع المدني ودوائر الحراج والجهات الداعمة كخدمات فنية ومؤسسات خدمية وشركات إنشائية في كل محافظة.

و أوضح وزير الادارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الاعمال المهندس حسين مخلوف خلال الاجتماع أنه سيتم دعم مديرية الدفاع المدني باللاذقية بمبلغ 25 مليون ليرة سورية لرفع جاهزية الآليات وفرق الإطفاء في مواجهة الحرائق وحماية الغابات فيها و أنه تم دعم منظومة الاطفاء بالمحافظة اليوم باليتي اطفاء مع زيادة الدعم خلال الفترة القادمة استعدادا لموسم الحرائق و مكافحتها والحد من خسائرها .

مدير زراعة المحافظة المهندس منذر خير بك بيّن الإجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من الحرائق و للحدّ منها و أولوية تحقيق التدخل السريع من خلال حصر آليات القطاع الخاص لتوضع تحت تصرف اللجان المكانية في الوحدات الإدارية حين الحاجة و تأهيل العديد من خزانات المياه لتسهيل تزويد الآليات بالمياه وتركيب ١٦ خزاناً للمياه في المناطق التي تعاني من شح المياه وترميم الطرق الحراجية وخطوط النار وزيادة الكوادر والآليات التي تم تجهيزها للتعامل مع الحرائق.

من جانبه لفت قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر إلى أن الفوج يضم ٤٠ آلية ويعمل بالتنسيق مع باقي منظومة الإطفاء ليكونوا على أتم الجاهزية في مواجهة الحرائق مبيناً أنه تم توزيع الآليات على كل المحاور بالتنسيق مع مديرية الزراعة وأن دعم المنظومة بجهود المجتمع المحلي يمكن أن يسهم في تفادي الحرائق والحفاظ على الغطاء النباتي.

رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس باسم دوبا أكد أهمية توسيع التشاركية بين فئات المجتمع كافة في مواجهة الحرائق لأن تطبيق هذه الإجراءات ينعكس إيجاباً على الوقاية من الحرائق وسرعة الإبلاغ والتدخل .

حضر الاجتماع أمين فرع اللاذقية للحزب الرفيق المهندس هيثم اسماعيل و محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب و اللواء نبيل الغجري قائد شرطة المحافظة.

و أعضاء المكتب التنفيذي ومديرو المناطق ورؤساء مجالس المدن ومديرو الجهات العامة المعنية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية.

وكان محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم برفقة مدير الزراعة المهندس منذر خيربك قد قام بجولة تفقدية على عدد من مراكز حماية الغابات و إطفاء الحرائق و اطلع على جاهزية هذه المراكز و التقى العاملين فيها و استمع الى شرح حول إجراءات الجاهزية .