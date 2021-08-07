بكين تدعو آسيان إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة

نقلت شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي رابطة قوله في اجتماع وزراء الخارجية للمنتدى الإقليمي الـ 28 لآسيان عبر الفيديو: إن على “المنطقة أن تعزز دفاعها ضد فيروس كورونا وأن تستجيب بشكل مشترك للتحديات التي تنجم عن الجائحة” مشيراً إلى أن الصين قدمت حتى الآن 460 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس إلى دول آسيوية أخرى من بينها أكثر من 190 مليون جرعة لدول آسيان.

وحث وانغ على تعزيز التعاون متعدد الأطراف للاستجابة بشكل مشترك للتحديات الأمنية غير التقليدية فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمناخ القاسي والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والأمن السيبراني وغيرها.

كما دعا إلى الحفاظ على مركزية آسيان للتصدي للمواجهة الجيوسياسية بشكل مشترك مشدداً على ضرورة منع بعض القوى الكبرى خارج المنطقة من الترويج لاستراتيجيات إقليمية جديدة.

وطالب وانغ دول آسيان بمواصلة الحوار من أجل السلام للاستجابة لتحديات القضايا الإقليمية الساخنة معرباً عن استعداد الصين “لإبرام مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي التي تكون فعالة وموضوعية وتتوافق مع القوانين الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وحول موقف بلاده بشأن قضية بحر الصين الجنوبي قال وانغ: إن “تدخل دول خارج المنطقة يشكل أكبر تهديد للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وينبغي أن تقاوم الدول في المنطقة انتهاك حرية الملاحة”.