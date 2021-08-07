بوتين يشيد بأداء الرياضيين الروس وينتقد محاولات تسييس الرياضة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الرياضيين الروس في المسابقات الدولية بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو مؤكدا أن جميع محاولات تسييس الرياضة تافهة وضارة.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله خلال اجتماع عقده في مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورستان الروسية أمس “أعتقد أن رياضيينا يبرهنون من خلال أدائهم بأفضل طريقة ممكنة أن جميع محاولات تسييس الرياضة تافهة ولا معنى لها بل وحتى ضارة”.

كما أعرب بوتين عن اعتقاده أن قرار هيئة التحكيم الرياضية (كاس) بحظر استخدام العلم والنشيد الوطنيين الروسيين في المسابقات الرياضية الدولية له دلالة سياسية وقال “لكن من ناحية أخرى هذا لا يؤثر على جودة أداء رياضيينا”.

وأشار بشكل منفصل إلى غياب العلم الروسي عن دورة الألعاب الأولمبية الحالية في طوكيو وقال “كان من الأفضل لو كان موجوداً.. على زي رياضيينا كما نرى شعار اللجنة الأولمبية الروسية ذات الألوان الثلاثة الروسية”.