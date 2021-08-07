طهران تؤكد التزامها بأمن الملاحة في الخليج

أدانت إيران بشدة اتهامات مجموعة دول السبع لها بالضلوع في حادثة استهداف سفينة إسرائيلية في مياه الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح له اليوم إن البيان الصادر عن المجموعة بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة مؤكداً أن “اتهامنا باستهداف الناقلة يقف وراءه الكيان الإسرائيلي”.

وعبر خطيب زاده عن استعداد إيران للتعاون مع دول المنطقة لضمان إرساء الأمن فيها وقال “نؤكد التزامنا بأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز” مشدداً على أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في هذا المجال.