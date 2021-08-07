وزير الادارة المحلية والبيئة يبحث تنسيق جهود مكافحة الحرائق في طرطوس

البعث ميديا || طرطوس- وائل علي

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف في حكومة تسيير الأعمال بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق في إطار خطة إدارة مكافحة الحرائق وتنسيق الجهود المشتركة في المحافظة للإبلاغ عن الحرائق والإستجابة السريعة للتخفيف من الخسائر، ومضاعفة جهود مراقبة الغابات والأراضي الزراعية والحراجية و الإبلاغ عن الحرائق من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع بإشراف رؤساء اللجان التنموية وتحقيق الإستجابة السريعة عند حدوث أي حريق والتعاون مع طواقم الإطفاء والدفاع المدني وتنظيم جداول مناوبات للعاملين في دوائر الزراعة والجهات العامة لمراقبة المناطق المعرضة للحرائق على مدار الساعة وتعميم أرقام هواتفهم والإستفادة من طاقات المجتمع المحلي للتدخل السريع لإطفاء الحرائق.

وعرض الحضور لمعوقات العمل ونقص الآليات والإسراع في شق الطرق الزراعية واعتماد الناجحين في مسابقة فوج الإطفاء لزيادة العناصر وغيرها.

حضر اللقاء رئيس مجلس المحافظة عليا محمود ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وأمين عام المحافظة ومديرو المناطق ورؤساء مجالس المدن ومديرو الجهات العامة المعنية والنواحي ورؤساء الوحدات الادارية.

وتفقد “مخلوف” و”أبوسعدى” مديرية الدفاع المدني وفوج الإطفاء ومركز إطفاء حرائق بهرمين.

وشدد الوزير على الجاهزية الدائمة لجميع الفرق لحماية الغابات و المواسم و البيوت و الأهالي وهو عمل وطني رديف للجيش العربي السوري ومضاعفة الجهود لمنع حدوث أي حريق وتكرار مأساة العام الماضي من خلال العمل بجدية واستنفار الطاقات وتنفيذ المناوبات بشكل يومي.