محافظة حماة تضع خطة عمل طارئة لمنع وقوع الحرائق بالمناطق الحراجية

البعث ميديا || حماة- حسان المحمد

ترأس محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي وبحضور قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد إجتماعاً موسعا مع المعنيين بشأن الحرائق لوضع خطة عمل طارئة لمنع اندلاع الحرائق في حراج المحافظة و التخفيف منها.

وشدد المحافظ على وضع خطة عمل متكاملة وطارئة تجنباً لوقوع الحرائق في المناطق الحراجية ، وتوزيع سيارات الإطفاء على كافة المناطق و وضع جدول مناوبات على مدار الساعة لحراسة و حماية الحراج ، مؤكداً انه سيتم محاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة إليهم وبالوقت ذاته سيتم مكافأة من يعمل بجد واخلاص لحماية ثروتنا النباتية .

ودعا المحافظ المعنيين إلى الاستنفار الدائم والاستجابة السريعة لأي طارئ ، والتعاون مع المجتمع المحلي.

وبدوره قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد أشار إلى أن قوى الأمن الداخلي في حالة تأهب و استنفار على مدار الساعة لمساندة والتنسق مع القيادة الادارية بالمحافظة في مهامها بحماية المناطق الحراجية ، مؤكدا أنه سيتم اجراء التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق وإن كانت بفعل فاعل لإحالته للقضاء لينال جزاء ما اقترفت يداه.