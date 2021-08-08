محافظة حمص تحدث أكثر من 30 نقطة مراقبة لرصد الحرائق

البعث ميديا حمص صديق محمد

في إطار الخطط المستمرة للتخفيف من الحرائق والتقليل من أضرارها وبعد اجتماع المهندس حسين مخلوف وزير الادارة المحلية والبيئة بحكومة تسيير الأعمال ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك مع الوحدات الإدارية بحمص والتوجيه بإنشاء نقاط مراقبة بعدد من المناطق بحمص لرصد الحرائق والابلاغ عنها ، ولمتابعة عمليات البدء بتنفيذ هذه الخطة.

تفقد وزير الإدارة المحلية والبيئة ومحافظ حمص اليوم واقع العمل بعدد من نقاط المراقبة في مناطق القبو ورباح وضهر القصير والتي تزيد عن 30 نقطة تم إحداثها بمختلف المناطق التي تشهد حرائق وتضم مساحات زراعية وحراجية واسعة .

وأكد وزير الادارة المحلية والبيئة على أهمية هذه الخطوة التي تأتي جزء من استكمال لكافة الجهود المبذولة من مختلف المؤسات للحفاظ على ثروتنا الطبيعية وغاباتنا من الحرائق وأن العمل بهذه النقاط لايقل مسؤولية عن بقية الأعمال لأنه جزء هام من التدخل السريع والإبلاغ عن الحرائق.

وأضاف المهندس مخلوف أن النقاط يجب أن تكون بمواقع تكشف أكبر مساحات زراعية وأن تكون كافة البيانات للتواصل مع كافة المؤسسات وأرقام الهواتف موجودة بنقاط المراقبة مشيرا أن التجربة التي بدأت بتطبيقها محافظة حمص ستكون نموذجاً هاماً لبقية المحافظات لنساهم جمعياً بالحفاظ على الغطاء الأخضر .

وأشار محافظ حمص أنه تم احداث أكثر من 30 نقطة مراقبة موزعة على مختلف مناطق المحافظة مع تأمين كافة مستلزمات عمل كادر النقطة بالتنسيق مع بقية النقاط الحراجية وتوحيد كافة الجهود المساهمة بالإبلاغ عن الحرائق وتحقيق الاستجابة والتدخل السريع لاطفائها.