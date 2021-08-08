وزير الإدارة المحلية والبيئة من مصياف يطلع على جاهزية محافظة حماة للتصدي للحرائق

البعث ميديا- حماة – حسان المحمد

مع تسارع إجراءات رفع الجاهزية لمواجهة الحرائق و الحدّ من الآثار و الخسائر التي تنجم عنها في محافظة حماة وفي إطار الجهود الحكومية الهادفة لتنسيق الجهود التنفيذية و الرسمية و المجتمعية و المحلية في مواجهة هذه الحرائق

التقى وزير الإدارة المحلية و البيئة في حكومية تيسير الأعمال المهندس حسين مخلوف مع فعاليات المحافظة في اطار تنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الحرائق ووضع خطة عمل طارئة للحد من الحرائق ومنع وقوعها والعقبات التي تعترضهم في عملهم وسبل تذليلها.

وبين الوزير مخلوف أن هذه الجولة هي استكمالا لجولاته على محافظات طرطوس واللاذقية و حمص لوضع خطط عمل محكمة لمنع اندلاع الحرائق في المناطق الحراجية والحفاظ على الثروة النباتية.

وأشار الوزير إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات العامة وتكثيف الطاقات والجهود و أن يكونوا رديفا للجيش العربي السوري، إضافة إلى الإبلاغ عن الحرائق وسرعة الاستجابة و التنظيم وتكامل الأدوار لمنع امتداد النار على مساحات واسعة في حال اندلاع الحريق.

ودعا محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي المعنيين إلى التعاون مع المجتمع الأهلي والذي يعد شريكا في الحفاظ على سلامة أمن الوطن، مشددا على ضرورة رفع الجاهزية والاستنفار على مدار الساعة ورصد الحرائق من خلال نقاط المراقبة واللجان المشكلة للمناوبة لحراسة وحماية الحراج والغابات.

وأطلع الوزير على نقطة المراقبة في قرية عاشق عمر بمنطقة مصياف ومدى جاهزيتها للتصدي لمنع حدوث الحرائق والمعوقات التي تواجههم للعمل على حلها.