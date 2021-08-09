استشهاد مواطن بانفجار قنبلة في قرية معان بريف حماة الشمالي

استشهد مواطن جراء انفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين في قرية معان بريف حماة الشمالي.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة لـ”سانا” إن “قنبلة من مخلفات الإرهابيين انفجرت خلال قيام مزارعين بقطف محصول الفستق في بلدة معان ما تسبب باستشهاد مدني من أهالي القرية”.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.