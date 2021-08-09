الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.

وفي نشرتها صباح اليوم، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويبقى الجو سديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين ترتفع درجات الحرارة غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والوسطى، والجو سديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

هذا وشهدت بعض المناطق هطولات مطرية حيث سجلت في اللاذقية بالقطيلبية 54 مم وصلنفة 21 مم وفي طرطوس بالقدموس 24 مم وحمام واصل 22 مم.