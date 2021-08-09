تشرين يحتفظ بلقب دورة الوفاء

البعث ميديا- اللاذقية – خالد جطل

احتفظ تشرين بلقب دورة الوفاء والولاء الكروية التي أقامها احتفاء بانتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً لللجمهورية العربية السورية.

ونجح تشرين بنيل اللقب للمرة السادسة بتاريخ الدورة والثانية على التوالي بعد فوزه على الفتوة بالمباراة النهائية بهدف نظيف سجله محمد كامل كواية والذي نال لقب هداف الدورة برصيد ٣ أهداف

وعقب المباراة قام بتتويج اللاعبين كلا من الرفيق المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب واللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية وفراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام والرفيقة تهاني شليحة عضو قيادة الفرع رئيس مكتب لشباب والرياضة وعدد من الرفاق أعضاء فرع الحزب و أعضاء مجلس الشعب والاتحاد الرياضي العام ، وتم تتويج لاعبي الفريقين بالميداليات وكأس الدورة لكابتن تشرين نديم صباغ.

وكان تشرين قد تأهل للمباراة النهائية على حساب جاره حطين بالفوز عليه ٣/ صفر فيما تأهل الفتوة بالفوز على عفرين ١/ صفر وكانت الدورة قد شهدت مشاركة ثمانية فرق وزعت الى مجموعتين ضمت الأولى تشرين وعفرين والشرطة ومنتخب شباب سورية و فيما ضمّت المجموعة الثانية فرق حطين والفتوة والاتحاد وبانياس .