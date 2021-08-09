تفجير يؤدي لسقوط ثلاثة أبراج طاقة في نينوى

ازدادت الهجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمال وغرب وشرق العراق، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن تعرض الخط الناقل القيارة سد الموصل جهد 400 ك.ف لعمل تخريبي من خلال تفجير عبوات ناسفة أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج في محافظة نينوى.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان إن العملية التخريبية تسببت أيضاً بتقطع في الأسلاك في منطقة المزملات غرب محافظة نينوى لافتة إلى تعرض أحد الأبراج الثلاثة لاستهدافين سابقين.

وتعرضت منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين خلال الأسبوع الماضي إلى تفجير 20 برجاً ما أدى إلى توقف عدة خطوط وضعف في تجهيز واستقرار الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية.