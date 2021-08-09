تمثال برونزي لعالم الآثار خالد الأسعد من روسيا إلى وزارة الثقافة

تسلمت وزارة الثقافة اليوم تمثالاً برونزياً لعالم الآثار والباحث الشهيد خالد الأسعد قدمته رابطة المحاربين القدماء في روسيا كهدية تذكارية تخليداً لذكرى شخصية قدمت الكثير لآثار سورية وحضارتها.

ووصفت الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة في حكومة تسيير الأعمال خلال تصريح صحفي هذه المبادرة التي تمت بالتنسيق مع اتحاد الكتاب الروس بأنها تجسيد لعمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين والقيادتين والجيشين في الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية.

وقدم شقيق الشهيد العميد عيسى الأسعد في كلمة باسم عائلة الشهيد خلال استلام التمثال كل الشكر والامتنان للوفد الروسي على ما قدموه تقديراً للتراث الإنساني في سورية وكل المحبة والتقدير للذين أنجزوا هذا العمل المميز من أبناء روسيا الاتحادية

وخاطب عيسى أخاه الشهيد بالقول “أنت لم تمت بل كنت مثالاً للتضحية والفداء وبذلت دمك للحفاظ على مدينتك الخالدة.. يوم قتلوك وصلبوك بدأت أنت الحياة وحولت قاتليك إلى موتى ورحلت جسداً ولكنك باق بيننا”.

يذكر أن الشهيد خالد الأسعد شغل منصب مدير آثار ومتاحف تدمر وكان مديراً للجانب السوري في جميع بعثات التنقيب التي جرت في المنطقة وساهم باكتشاف العديد من أوابدها التاريخية كالشارع الطويل ومعبد بل والكثير من المدافن ونال أوسمة رفيعة من سورية وخارجها وكان يتحدث عدة لغات بالإضافة لإتقانه اللغة الآرامية وله نحو 40 مؤلفاً عن الآثار في تدمر وسورية والعالم.