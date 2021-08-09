09, 08, 2021 - 5:08 مساءً

في كلية الحقوق بحلب.. توزيع الأجوبة بدلاً من الأسئلة في امتحان مادة العلاقات الدولية والدبلوماسية

مراسلون ومحافظات-حلب   0

 

وقع خطأ غير مقصود في امتحان مادة العلاقات الدولية والدبلوماسية للسنة الأولى في كلية الحقوق بجامعة حلب ، حيث قام الاستاذ المقرر للمادة بتقديم ورقة سلم التصحيح والاجوبة بدلاً من الأسئلة الامتحانية والمفترض أن يجاوب  عليها الطلاب .

وبين الدكتور أحمد عبد الدايم عميد كلية الحقوق أنه تم تلافي هذا الخطأ البشري كما تم تعديل موعد امتحان المادة  إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وبنفس التوقيت ، موضحاً أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى رئاسة الجامعة لاتخاذ

الإجراء المناسب.

حلب – معن الغادري

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