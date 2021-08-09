في كلية الحقوق بحلب.. توزيع الأجوبة بدلاً من الأسئلة في امتحان مادة العلاقات الدولية والدبلوماسية
وقع خطأ غير مقصود في امتحان مادة العلاقات الدولية والدبلوماسية للسنة الأولى في كلية الحقوق بجامعة حلب ، حيث قام الاستاذ المقرر للمادة بتقديم ورقة سلم التصحيح والاجوبة بدلاً من الأسئلة الامتحانية والمفترض أن يجاوب عليها الطلاب .
وبين الدكتور أحمد عبد الدايم عميد كلية الحقوق أنه تم تلافي هذا الخطأ البشري كما تم تعديل موعد امتحان المادة إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري وبنفس التوقيت ، موضحاً أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى رئاسة الجامعة لاتخاذ
الإجراء المناسب.
حلب – معن الغادري