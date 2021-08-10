آخر حصيلة لوفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و314 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم إلى 204040181 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى4314763 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 183215361.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 633740 وفاة من أصل 36734940 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 428715 وفاة من أصل 31997017 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 563562 حالات وفاة من أصل 20177757 إصابة.