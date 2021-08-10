“أوبريت النصر” احتفاء بعيد الجيش

البعث ميديا- طرطوس- محمد محمود

هو عيد الشرف والبطولة، وعيد التضحية والفداء فكرامة من نذروا أرواحهم رخيصة في سبيل أوطانهم أكبر من أن تختصر في فعالية أو يحتفل بها في حفل، لكن التكريم أقل الواجب كرمى عيون هؤلاء، وهو ما قدمته فرقة رواد الأصالة بقيادة الفنان غياث كابر باحتفالية بعنوان “أوبريت النصر” وذلك مساء الثلاثاء على مسرح المركز الثقافي العربي بطرطوس.

الاحتفالية التي دعت إليها قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وحضرها الرفيق أمين الفرع محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأعضاء قيادة الفرع واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، إضافة لجمهور كبير من الحضور تضمنت مجموعة أغاني وطنية مميزة مجدت بطولات الجيش ودفاعه عن الكرامة والأرض فكان هناك أغنية بعنوان الاحتفالية أوبريت النصر وأغنية قائد الوطن.

كما خصت الفرقة محافظة طرطوس بأغنية مميزة وغنت كذلك أغنية تفاح شامي، وسوريا العظيمة كان عنوان لأغنية أخرى، قبل أن تختتم الفعالية بأغنية طل الصبح .