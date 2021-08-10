الحسكة.. ميليشيا “قسد” تختطف عدداً من المواطنين في ناحية تل حميس

ذكرت مصادر محلية في الحسكة أن مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” أقدموا، صباح اليوم، على مهاجمة عدد من المواطنين في عدة أماكن بناحية تل حميس، واختطفوا عدداً منهم واقتادوهم إلى جهات مجهولة، بذريعة المشاركة في مظاهرات خرجت في المنطقة مؤخراً ضد ممارسات الميليشيا وللمطالبة بطردها من مناطقهم.

ولفتت المصادر إلى أن العشرات من أهالي ناحية تل حميس خرجوا بمظاهرات متفرقة في مناطق مختلفة من البلدة احتجاجاً على اختطاف عدد من الشبان من قبل ميليشيا (قسد) لزجهم قسراً في صفوفها.

وكان أهالي بلدة تل حميس اعترضوا، في الأول من الشهر الجاري، رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة، مرددين عبارات تطالب بطرد قوات الاحتلال وعملائها من جميع الأراضي السورية.