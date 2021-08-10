الذهب يرتفع عقب مبيعات كثيفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم عقب مبيعات كثيفة في الجلستين السابقتين فيما حفز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا توقف مكاسب الدولار.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 4ر0 بالمئة إلى 58ر1734 دولارا للأوقية، كما ارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 6ر0 بالمئة إلى 1736 دولارا.

بدورها ارتفعت الفضة 8ر0 بالمئة إلى 62ر23 دولارا للأوقية بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس.. وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 65ر989 دولارا وصعد البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 71ر2618 دولارا.