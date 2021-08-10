الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، كما يلي:
– المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
– العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيراً للدفاع
– الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
– السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
– المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
– الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
– الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
– المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
– الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
– المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
– المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة
– الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
– الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
– القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
– الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية
– الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
– المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
– المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
– الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
– السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة
– المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
– المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
– المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة
– الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين
– الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– السيد عبد الله عبد الله وزير دولة
– المهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
– الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام
– الدكتورة ديالا بركات وزير دولة
دمشق في 2-1-1443 هجري الموافق لـ 10-8-2021 ميلادي