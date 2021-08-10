روسيا: الوجود العسكري الأمريكي في سورية لا يتمتع بأي تفويض قانوني

جددت روسيا التأكيد بأن الوجود العسكري الأميركي في سورية غير قانوني، وقالت إن تفسير واشنطن للقرار 2254 “سخيف ومثير للسخرية”.

وكالة تاس نقلت عن السفارة الروسية في واشنطن قولها، تعليقاً على هذه المزاعم، إن الحقيقة تؤكد أن القوات الأميركية لا تتمتع بأي تفويض قانوني للبقاء في سورية، وتفسيركم لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 سخيف، مطالبة الأمريكيين بقراءة الوثيقة بدقة وتمعن.

هذا وكان المتحدث باسم ما يسمى بـ “التحالف الدولي” غير الشرعي، الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة الإرهاب، واين ماروتو، ادعى، في تغريدة على تويتر، أن القوات الأميركية موجودة في سورية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2254 الذي تم تبنيه في كانون الأول من عام 2015.