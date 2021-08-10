محلل سياسي: الغرب مني بهزيمة واضحة في سورية رغم دعمه للمجموعات الإرهابية

أكد المحلل السياسي التشيكي فاتسلاف أوملاوف أن الغرب مني بهزيمة واضحة في سورية رغم تحالفه ودعمه للمجموعات الإرهابية فيها واستخدامه مختلف الأساليب لاستهدافها.

وقال أوملاوف في مقال نشره موقع “ايه ريبوبليكا” الالكتروني التشيكي اليوم “إن الغرب ونتيجة لهذه الهزيمة يحاول تغيير تكتيكاته في سورية عبر الحصار والعقوبات والعمل بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية عن طريق هجمات تشنها الخلايا الإرهابية ومساعدة الميليشيات الانفصالية على نهب النفط والثروات السورية”.

وشدد أوملاوف على أن سورية وبالتعاون مع روسيا وحلفائها ستحقق النصر على الإرهابيين وستسترجع أراضيها المحتلة من قبل قوات الاحتلالين التركي والأمريكي.