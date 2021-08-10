منتجات جرحى الوطن في معرض “حكاية ريفنا”

شارك عدد من جرحى الوطن في معرض “حكاية ريفنا”، الذي تنظمه محافظة حماة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية للسنة الثانية على التوالي، والمخصص لعرض المنتجات الغذائية الريفية والصناعات اليدوية المحلية.

ويهدف المعرض، الذي يروج للمشاريع الصغيرة، إلى دعم المشاركين وحثهم على توسيع مشاريعهم وإيجاد أسواق تصريف لمنتجاتهم سواء داخل المعرض أو خارجه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع جريح الوطن يدعم جرحى العجز الكلي لإقامة مشاريعهم الاقتصادية في كافة المجالات، كما يهدف لتمكينهم على العمل والإنتاج ومساعدتهم في تحقيق الاستقلالية المادية.