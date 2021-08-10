مهرجان صيف طرطوس .. بمشاركة أكثر من عشرين شركة تجارية وصناعية

البعث ميديا – طرطوس- محمد محمود

افتتح مساء اليوم الثلاثاء مهرجان صيف طرطوس في صالة طرطوس القديمة، برعاية محافظ طرطوس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في المحافظة.

المهرجان تضمن مشاركة من اكثر من عشرين شركة وفعالية تجارية وصناعية بعضها يشارك للمرة الأولى بعرض منتجاته كما تضمن حسومات وتخفيضات مقبولة عن سعر السوق.

خالد حسواني مدير شركة ماسة للمارض وهي الشركة المنظمة للمهرجان أكد في حديثه للبعث ميديا أن المهرجان يتضمن نسبة تخفيضات تصل ل ٣٠ % على منتجات غذائية ومنظفات ومنتجات نسيجية، كما يشارك فيه فعاليات جديدة من مختلف المحافظات السورية، وأكد حسواني ان هذه المهرجانات تخلق نوع من التوازن وتخفف الضغط عن الناس في ظل هذه الظروف الاقتصادية، كما نحاول دائما إعطاء فرصة للشركات الجديدة لتقديم منتجاتها للمستهلكين، وهذا الأمر لم يكن ليتم لولا الدعم والتسهيلات المقدمة لإنجاح هذه الفعالية.

كما تحدث إياد العضل مدير المبيعات في شركة ميلك مان الراعي الماسي للمهرجان أهمية هذه الفعاليات في الوصول المباشر للمستهلك النهائي دون أي حلقات للوساطة وبالتالي ضمان حصوله على أفضل الأسعار، وأضاف نعمل على تقديم حسومات مميزة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها السوريون.

في المقابل بدا حضور الزوار للمهرجان جيدا في يومه الأول وتحدث بعض المستهلكين عن أهمية هذه المبادرات في التخفيف عن الأعباء الاقتصادية للمواطن