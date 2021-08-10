نائب محافظ حلب يتعرض إلى إطلاق نار والداخلية توضح ملابسات الاعتداء
البعث ميديا || حلب – معن الغادري
تعرض نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أحمد الياسين إلى إطلاق نار من مجهولين ليل أمس في حي الحمدانية نقل على أثرها إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة في قدمه.
ويأتي هذا الاعتداء على خلفية مشاجرة جرت بين نجلي نائب المحافظ / عبد القادر وعبد الرحمن وشخص آخر يدعى محمد محرز / مع المدعو محمد أمين عفر / وقيامهم بطعن الأخير في ظهره وخاصرته ولاذوا بالفرار.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أوضحت خلاله ملابسات الاعتداء على الياسين باطلاق النار.
وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢١ م حصلت مشاجرة في منطقة الموكامبو بين المدعو ( محمد أمين عفر ) طرف أول والمدعوين ( عبد القادر الياسين – عبد الرحمن الياسين – محمد محرز ) طرف ثاني طعن على أثرها المدعو محمد أمين في ظهره وخاصرته وتم إسعافه إلى مشفى الطب العربي والبحث عن الفاعلين.
وبعدها قام والد المدعوين ( عبد القادر وعبد الرحمن ) بتسليمهما إلى قسم الشهباء بحلب وبالتحقيق معهما اعترف المدعو عبد القادر بإقدامه على طعن المدعو محمد أمين بالاشتراك مع المتوارين بسبب خلافات شخصية بينهم.
تم تنظيم الضبط اللازم وتوقيف المذكورين ومتابعة البحث عن المتواري.
وبتاريخ اليوم ٩ / ٨ /٢٠٢١ أقدم أقرباء المدعو محمد أمين على إطلاق النار في حي الحمدانية على والد الموقوفين أحمد الياسين نائب محافظ حلب وإصابته في ساقه .
وما زالت التحقيقات والأبحاث جارية لكشف الفاعلين وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تجدر الإشارة إلى أن حلب تشهد بين فترة وأخرى حوادث كقيام عدد من الأفراد المسلحين بالتقاتل فيما بينهما، ما يؤدي إلى حوادث مفجعة بالأرواح والأبرياء، كما يقوم البعض من الخارجين عن القانون بإطلاق الأعيرة النارية بقصد الترهيب والتخويف، ناهيك عن ما يحدث من سرقات وبصورة يومية وفي وضح النهار، ما يتطلب حلولاً حاسمة لهذه المشكلة الاجتماعية المتفاقمة والبعيدة عن عاداتنا وقيمنا، وبالتالي ضبط التجاوزات و منع حمل السلاح وامتلاكه دون ترخيص.
وهنا لا بد من مناشدة قيادة شرطة المحافظة لتكثيف دورياتها في مناطق التجمعات وخاصة عند ساعات المساء والليل وبسط سلطة القانون وهيبة الدولة
ومحاسبة ومعاقبة المستهترين الذين يعبثون بأمن واستقرار مدينة حلب.
بقي الإشارة إلى أن نائب المحافظ نقل إلى المستشفى لمعالجته من آثار الاصابة وحالته مستقرة.