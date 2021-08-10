نائب محافظ حلب يتعرض إلى إطلاق نار والداخلية توضح ملابسات الاعتداء

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

تعرض نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أحمد الياسين إلى إطلاق نار من مجهولين ليل أمس في حي الحمدانية نقل على أثرها إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة في قدمه.

ويأتي هذا الاعتداء على خلفية مشاجرة جرت بين نجلي نائب المحافظ / عبد القادر وعبد الرحمن وشخص آخر يدعى محمد محرز / مع المدعو محمد أمين عفر / وقيامهم بطعن الأخير في ظهره وخاصرته ولاذوا بالفرار.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً أوضحت خلاله ملابسات الاعتداء على الياسين باطلاق النار.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أنه بتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٢١ م حصلت مشاجرة في منطقة الموكامبو بين المدعو ( محمد أمين عفر ) طرف أول والمدعوين ( عبد القادر الياسين – عبد الرحمن الياسين – محمد محرز ) طرف ثاني طعن على أثرها المدعو محمد أمين في ظهره وخاصرته وتم إسعافه إلى مشفى الطب العربي والبحث عن الفاعلين.

وبعدها قام والد المدعوين ( عبد القادر وعبد الرحمن ) بتسليمهما إلى قسم الشهباء بحلب وبالتحقيق معهما اعترف المدعو عبد القادر بإقدامه على طعن المدعو محمد أمين بالاشتراك مع المتوارين بسبب خلافات شخصية بينهم.

تم تنظيم الضبط اللازم وتوقيف المذكورين ومتابعة البحث عن المتواري.

وبتاريخ اليوم ٩ / ٨ /٢٠٢١ أقدم أقرباء المدعو محمد أمين على إطلاق النار في حي الحمدانية على والد الموقوفين أحمد الياسين نائب محافظ حلب وإصابته في ساقه .

وما زالت التحقيقات والأبحاث جارية لكشف الفاعلين وإلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن حلب تشهد بين فترة وأخرى حوادث كقيام عدد من الأفراد المسلحين بالتقاتل فيما بينهما، ما يؤدي إلى حوادث مفجعة بالأرواح والأبرياء، كما يقوم البعض من الخارجين عن القانون بإطلاق الأعيرة النارية بقصد الترهيب والتخويف، ناهيك عن ما يحدث من سرقات وبصورة يومية وفي وضح النهار، ما يتطلب حلولاً حاسمة لهذه المشكلة الاجتماعية المتفاقمة والبعيدة عن عاداتنا وقيمنا، وبالتالي ضبط التجاوزات و منع حمل السلاح وامتلاكه دون ترخيص.

وهنا لا بد من مناشدة قيادة شرطة المحافظة لتكثيف دورياتها في مناطق التجمعات وخاصة عند ساعات المساء والليل وبسط سلطة القانون وهيبة الدولة

ومحاسبة ومعاقبة المستهترين الذين يعبثون بأمن واستقرار مدينة حلب.

بقي الإشارة إلى أن نائب المحافظ نقل إلى المستشفى لمعالجته من آثار الاصابة وحالته مستقرة.