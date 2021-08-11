احتفالية غنائية لشعبة المدينة الأولى بمناسبة عيد الجيش

البعث ميديا – بسام عمار

بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، أقامت شعبة المدينة الأولى في فرع دمشق للحزب، احتفالية موسيقية بمشاركة الفرقة الموسيقية في الجيش العربي السوري في المركز الثقافي العربي بالعدوي، تم خلالها تقديم العديد من الفقرات والأغاني الوطنية.

أمين الشعبة الرفيق المحامي شادي الخيمي، أكد أن الاحتفالية هي عربون محبة تقدير وشكر لرجال الجيش البطل، الذي صنع المعجزات خلال الأعوام الماضية من الحرب الارهابية الظالمة، التي نواجهها بكل شجاعة وصبر ووحدة وطنية لا مثيل لها، متسلحين بحب الوطن وايماننا المطلق بقيادتنا المتمثلة بالرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشا الأسد، مشيرا الى أن الجيش استطاع تحرير معظم الأراضي التي دخلها الارهاب، واليوم يتابع انتصاراته لتحرير ما تبقى منها بكل شجاعة وصمود ليس لهما مثيل متسلحا بحب الوطن وعقيدة تربى عليها في مدرسة البعث العظيم ، منوها الى أن انتصار سورية في هذه الحرب أسقط أحادية القطب والهيمنة الأمريكية، وسمح بظهور أحلاف وتكتلات عالمية أعادت للعالم توازنه، منوها الى أن سورية بمواجهتها لهذه الحرب الظالمة تدافع عن العالم في تصديها للإرهاب العالمي الذي صدر اليها.

وأضاف: كان رجال الجيش العربي السوري أكرم وأنبل الناس، وفاقت تضحياتهم كل التضحيات ليعيش أبناء وطنهم بحرية وكرامة، وأثبت جيشنا الباسل أنه وطني وقومي فهو لا يدافع عن وطنه فحسب بل يدافع عن الأمة العربية وسيسجل التاريخ مرة أخرى فضلا لسورية على العالم، الأول عندما صدرت الحضارة له والثاني عندما وقفت في وجه الشر وحاربته، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لإعادة بناء الوطن ليعود أجمل مما كان، وتجسيد شعار ” الأمل بالعمل” خططا وبرامج عمل ترتقي الى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا معاهدا باسم الرفاق في الشعبة، رجال الجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد، أن يبقوا أوفياء لتضحياتهم، وأن يرتقوا بعملهم إلى حجم هذه التضحيات.

حضر الاحتفال الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع ومجلس الشعب وحشد كبير من الرفاق.