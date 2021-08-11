الجزائر.. أكثر من مئة حريق و 40 ضحية وجهود لتجاوز الكارثة

وصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 42 قتيلاً بالإضافة إلى احتراق آلاف الدونمات من الغابات والأراضي المزروعة.

ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمس وصلت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 42 قتيلاً بينهم 17 مدنياً و25 عسكرياً فيما كشف المدير العام للغابات علي محمودي عن تسجيل 103 حرائق عبر 17 ولاية من البلاد، وقال محمودي إن ألسنة اللهب تنتشر في كل من تيزي وزو (22 حريقاً) والطارف (13 حريقاً) وبجاية (13 حريقاً) وجيجل (11 حريقاً) وسكيكدة (8 حرائق) وقالمة (5 حرائق) وعنابة (5 حرائق) وبومرداس (4 حرائق) والبليدة (4 حرائق) والمدية (3) و سوق أهراس (3) و خنشلة وعين الدفلى وأم البواقي وسطيف وتبسة (حريق واحد).

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها الحثيثة للسيطرة على الحرائق ومعالجة أضرارها وتداعياتها حيث أعطى الرئيس عبد المجيد تبون تعليماته أمس لاتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع الذي خلفته هذه الحرائق مؤكداً أن الشعب الجزائري وكما “انتصر في محن سابقة سينتصر في هذه المحنة”.

ووفقاً لما تعلنه المصادر الحكومية فقد تمت السيطرة على عدد كبير من الحرائق بفضل الجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية فيما أعلن رئيس الوزراء أن حكومته أجرت اتصالات مع دول أجنبية لاستئجار طائرات للمساعدة في إخماد هذه الحرائق.