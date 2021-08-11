العمراني يبحث مع غيناديفنا التحضيرات الجارية لمشاركة الأطفال السوريين بالمخيم الصيفي في بيلاروس

بحث سفير سورية لدى مينسك محمد العمراني مع ناديجدا غيناديفنا مديرة المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال (مخيم زوبرونك للترفيه الصحي) التحضيرات الجارية لمشاركة الأطفال السوريين من المتفوقين بامتحانات شهادة التعليم الأساسي في مدارس سورية وكذلك المتفوقون في امتحانات شهادة التعليم الأساسي من أبناء وبنات الشهداء في المخيم الصيفي الذي سيقام خلال الشهر الحالي في بيلاروس.

وتناول اللقاء ضرورة استمرار المعسكرات الترفيهية الصحية التي يقيمها المركز منذ عدة سنوات للأطفال السوريين كمبادرة إنسانية من القيادة البيلاروسية.

واتفق الجانبان على أهمية المبادرة الإنسانية للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية المفروضة على سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب والتي تؤثر على حياة الأطفال السوريين مع التأكيد على أن مثل هذه المبادرات والأنشطة هي إحدى الصور التي تعكس علاقات الصداقة المتينة بين سورية وبيلاروس.