حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجزيرة وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمي حار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.