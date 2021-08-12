أعادته “الهيئة العامة السورية للكتاب”، بعد 40 عاماً من صدوره

بعد 40 عاماً من صدوره، أعادت “الهيئة العامة السورية للكتاب” طباعة “الفيلم السينمائي من الفكرة إلى الشاشة” لمؤلفه فتيح عقلة عرسان (1946-1983).

وتأتي هذه الخطوة “وسيلة وأداة معرفية وموضوعية وعلمية تقف على فن صناعة الصورة”.

ويتكون الكتاب من ثلاثة فصول تتناول خصائص الإنتاج السينمائي والمراحل التحضيرية لإنتاج الأفلام وتصوير الفيلم السينمائي.

ويبيّن الكتاب في نحو 200 صفحة أن الفن السينمائي فنّ تركيبي يعتمد كل مكونات الإبداع في الفنون الأخرى من الموسيقى والغناء والفن تشكيلي، وصولاً إلى التمثيل والرقص الشعبي والتراث.

كما يؤكد أن السينما “ليست فنّ التقاط الصورة وتركيبها ومزجها فحسب، بل هي فن حركة وتحريك الممثل وهي ليست فن وإبداع الرجل الواحد الوحيد أيا كانت إمكاناته ومواهبه الفنية والإبداعية والتقنية وقدرته على إعداد وخلق كل مستلزمات الصورة السينمائية والفيلم السينمائي”.

يذكر أن المؤلف من مؤسسي “مهرجان دمشق السينمائي” و”مجلة الحياة السينمائية”، أشرف على إعادة اكتشاف وترميم الأفلام السورية الأولى وتكريم روادها الأحياء والراحلين، كما عمل على تأليف مجموعة من الكتب ومسرحية وكان عضواً في “اتحاد الكتاب العرب” و”نقابة الفنانين السوريين”.