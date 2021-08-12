الرئيس الأسد يستقبل البطل الأولمبي معن أسعد ومدربه

تقديراً لما حققه في أولمبياد طوكيو وحصوله على الميدالية البرونزية في رياضة رفع الأثقال، استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الرباع معن أسعد ومدربه قيس أسعد ورئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ، وهنأهم بهذا الإنجاز وتمنى لهم النجاح في الاستحقاقات الرياضية القادمة.

وأشار الرئيس الأسد إلى أنه وعلى الرغم من عدم تمكن بقية الرياضيين المشاركين ضمن البعثة السورية في أولمبياد طوكيو من إحراز الميداليات إلا أن وصولهم إلى الأولمبياد ومشاركتهم بحد ذاتها كانت مشرفة لهم ولجميع السوريين نظراً لظروف الحرب والحصار وضعف الإمكانيات موضحاً أن هذه المشاركة تشكل تجربة غنية لأنها أتاحت لهم الاحتكاك والمنافسة مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأسد أن البطل معن أسعد وأمثاله من الشباب والشابات المفعمين بروح التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات هم أمل سورية والأساس المتين لبناء مستقبل أفضل للوطن.