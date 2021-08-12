الرئيس الأسد يعزّي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد برقية إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك تضامنا مع الجزائر الشقيقة التي تتعرض لحرائق أودت بحياة العشرات من الضحايا.

وقال الرئيس الأسد: “آلمنا المصاب الجلل الذي حل بالجزائر الشقيقة نتيجة الحرائق التي اندلعت في ولاية “تيزي وزو” وأودت بالعديد من الضحايا من مدنيين وعسكريين”.

وأضاف الرئيس الأسد: “إننا في الجمهورية العربية السورية نشارككم مشاعر الحزن والألم، ونتقدم إليكم ومن خلالكم إلى شعب الجزائر الشقيق وإلى أسر الضحايا بأحر التعازي القلبية، سائلين الله تعالى أن ينزل سكينته على قلوبكم وأن يتغمد من ذهبوا إليه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه…كما نسأل العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين وأن يجنب بلادكم كل مكروه وأذى”.