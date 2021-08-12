فرع طرطوس.. ملتقى اقتصادي متخصص بالاقان المتجددة وتطبيقها

أقام المكتب الاقتصادي بفرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الملتقى الاقتصادي بعنوان ” الطاقات المتجددة وتطبيقها في المشاريع المتوسطة والصغيرة ” ، تحت رعاية وحضور عضو القيادة المركزية للحزب رئيس المكتب الاقتصادي المركزي الرفيق عمار السباعي.

وأكد الرفيق السباعي على أهمية استخدام الطاقات البديلة وخاصة بعد الحرب الظالمة التي استهدفت الوطن ودمرت معامله واقتصاده، مبيناً أهمية هذه اللقاءات التي تهدف إلى تبادل الأفكار وتجميعها ومناقشة كيفية تطبيقها على الواقع مشيراً إلى أن هذه الأعمال تتطلب وقوف الجميع إلى جانب بعضهم البعض لأن العمل مسؤولية الجميع تجاه الوطن، وشدد على أهمية تسليط الضوء على المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على نشر ثقافة المشاريع الصغيرة.