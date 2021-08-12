لإرواء التجمعات السكانية بريف حماة.. استثمار 3 محطات طاقة شمسية بتشغيل الآبار

ضمن خطة التحول للاستفادة من قدرات الطاقة البديلة، باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة عمليات الاستثمار الفعلي لثلاث محطات للطاقة الشمسية مخصصة لتشغيل 3 آبار لإرواء التجمعات السكانية في المناطق الشمالية والشرقية بالمحافظة.

مدير المؤسسة، الدكتور مطيع العبشي، بين أن التوجه الحالي للمؤسسة يقضي بالاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، في تشغيل الآبار كونها توفر تكاليف استعمال الوقود وتحقق أمن الطاقة وتسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي مع مراعاة خفض نسب الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط عن الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أنه تم الاستثمار الفعلي للآبار، التي تقع في الحمرا الشمالية وصوران وعقيربات، باستطاعة 55 كيلو واط تقريبا لكل محطة.

كما استعرض بعض معوقات العمل المتمثلة بارتفاع التكلفة التشغيلية للكيلو واط الواحد، والتي تصل إلى 3 ملايين ليرة، إضافة إلى أن نشر ألواح الطاقة يحتاج إلى مساحات فارغة إلى جانب وجود مئات الآبار ضمن تجمعات سكنية، وبالتالي صعوبة تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار إلى أن المؤسسة وضعت في خطتها للعام القادم تنفيذ 4 مشاريع جديدة بعد أن أعدت الدراسات الهندسية اللازمة.