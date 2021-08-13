بمشاركة ٧٥ شركة صناعية إنطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية ” في مصياف

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

انطلقت فعاليات اليوم الأول من مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته 122 والذي يقام لأول مرة في مدينة مصياف بريف حماة ضمن صالة ناديها الرياضي حيث عملت غرفة صناعة دمشق وريفها وتحت رعاية محافظ حماه المهندس محمد طارق كريشاتي على إقامة هذه الدورة ضمن الريف الحموي بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة 121 في محافظة حماه حيث يجول المهرجان ضمن المحافظة للتواجد فيها أكبر فترة زمنية ممكنة حتى يتمكن المستهلك في حماه مدينة وريف من الاستفادة القصوى مما تقدمه الشركات المشاركة حيث بلغ عددها أكثر من 75 شركة مشاركة في المهرجان الذي يقام في مدينة مصياف والمستمر لغاية يوم الاثنين 16 آب الجاري.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أن المهرجان الذي يقام لأول مرة في مدينة مصياف سيكون في صالة ناديها الرياضي ليغطي ريف محافظة حماه بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية المحلية من محافظة حماه وكل المحافظات السورية والتي تعرض كل ما تحتاجه العائلة السورية بأسعار مخفضة عن الأسواق تصل لأكثر من 30 بالمئة.

وأشار قلعه جي الى أن المهرجان يسعى لأن يكون فعالية للتدخل الإيجابي في الأسواق ليس فقط في المدن الرئيسة للمحافظات السورية بل لتشمل كل المدن الكبيرة حتى الأرياف والتي تضم أعداداً كبيرة من المواطنين ولتوسيع نطاق عمل المهرجان ليصل إلى المناطق السورية كافة، كما توقع قلعه جي أن يحظى المهرجان في دورته الجديدة بإقبال من أهالي مدينة مصياف و التي تشكل مع المدن المحيطة بها في ريف حماه سوقاً هامة وواسعة،