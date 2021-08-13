لأول مرة سورية بطلة العرب لكرة الطاولة بالناشئات

البعث ميديا- عماد درويش

توج منتخبنا الوطني لكرة الطاولة بالميدالية الذهبية لمسابقة فئة الناشئات في البطولة العربية المجمعة التي تقام منافساتها حاليا منافساتها في العاصمة الاردنية عمان ويشارك فيها ١٣ دولة عربية..

وجاءت ذهبية منتخبنا إثر فوزه على المنتخب المصري (بطل إفريقيا) بنتيجة 3/ 1 في المباراة النهائية لبطولة للفئة والتي اقيمت صباح اليوم.

واللقب هو الأول لكرة الطاولة السورية في مشاركاته على الصعيد العربي ، ودين منتخبنا بالفوز باللقب لبطلتنا الأولمبية هند ظاظا التي فازت بلقائين وفازت البطله نايا سليمان في المباراة الثالثه بنتيجة ٣صفر بينما خسرت بطلتنا انانا كرديه في مباراتها بعد تقديمها اداء مميز..

فوز منتخبنا في المباراة جاء بمثابة التأكيد على تفوقه على المنتخب المصري بطل إفريقيا والعرب بعد أن كان قد فاز عليه منتخبنا أيضا في اللقاء الافتتاحي من البطولة قبل ثلاثة ايام بنتيجة ٣/صفر..

امين العام للاتحاد العربي لكرة الطاولة الدكتور محمد الرويشد بارك لسورية الفوز باللقب، مشيرا أنه لأول مرة في تاريخ كرة الطاولة مصر تخسر أمام سوريةبالناشئات بفريق من ذهب..

وهو ما أكدته “للبعث ميديا” سوسن مصطفى أمينة سر اتحاد كرة الطاولة السوري في اتصال هاتفي، وأضافت قدمت اللاعبات مستوى راقي وعالي

وهذا دليل على أن العمل الذي طبقه الاتحاد بالاعتماد على الفئات العمرية الصغيرة أتى ثماره وحققنا اللقب الأغلى بتاريخ اللعبة..

ونوهت مصطفى إلى أن منتخبنا للأشبال نجح بالظفر بالميدالية البرونزية وذلك بعد لعب بدوري المجموعات ثلاث مباريات ففاز على الأردن والعراق وخسر مع قطر، وتأهل كبطل للمجموعة إلى الدور نصف النهائي وخسر امام تونس 3/ 1 ونال الميدالية البرونزية ومثل منتخبنا اللاعبين غيث غريب وزيد قطيني وابراهيم الشيخ طه.

ويمتلك منتخبنا للشبلاتنا فرصة كبيرة للظفر بالميدالية الفضية على حساب المنتخب الكويتي عندما يتواجهان اليوم

علما أنه في رصيده حتى الآن انتصارين على كل من العراق والأردن وخسارة واحدة أمام مصر، ومثل منتخبنا البطلات اباء حلاق وهند ظاظا وسلاف محمود.

أما في فئة الناشئين فجاء منتخبنا الوطني في المركز الخامس يفوز على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور التصنيفي من ٥ الى ٨ وغدا يلاقي المنتخب العراقي في الدور التصنيفي للمركزين ٥ و٦.