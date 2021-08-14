غني: بدء مشاورات سريعة لإيجاد حل يضمن السلام في أفغانستان

بدء الرئيس الأفغاني أشرف غني مشاورات داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين لإيجاد حل سياسي سريع يضمن السلام والاستقرار في أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غني قوله اليوم في خطاب إلى الشعب الأفغاني “بدأت المشاورات وهي تتقدم بسرعة داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني” لافتاً مع ذلك إلى أن إعادة تعبئة القوات الأمنية والدفاعية هي على رأس الأولويات.

وأضاف “لن أدع الحرب المفروضة على الشعب أن تتسبب بمقتل المزيد من الأبرياء وبضياع المنجزات التي تحققت خلال السنوات العشرين الماضية وتدمير المعدات العامة واستمرار عدم الاستقرار”، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من احتمال تعرض العاصمة كابول لهجوم كبير خلال أيام قليلة.