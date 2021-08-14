تجول مجموعة من التلاميذ السوريين في عدد من معالم العاصمة الروسية

جالت مجموعة من التلاميذ السوريين على عدد من معالم موسكو من بينها مبنى الكرملين والساحة الحمراء ونصب الجندي المجهول في حديقة ألكسندريفسكايا التي تخلد بطولات المدن السوفييتية في الحرب الوطنية العظمى ضد النازيين.

وقام أعضاء المجموعة التي تضم 46 تلميذا وتلميذة من مختلف المحافظات السورية والذين وصلوا مساء أمس إلى موسكو بزيارة مقر مجموعة المتطوعين للعمل الإنساني التابعة لمنظمة “الأخوة في القتال” واطلعوا على النشاط التثقيفي الذي تقوم به هذه المجموعة وشحذ الهمم الوطنية لدى الشباب الروسي بإعادة قراءة البطولات والتضحيات التي قدمها أجدادهم في الحرب ضد النازية.

وقدم الأطفال السوريون في هذا اللقاء أغاني شعبية ووطنية باللغة الروسية ونالوا إعجاب الحضور وشاركوا في مسابقة ثقافية لسبر معارف التلامذة السوريين بالتاريخ الروسي وباللغة الروسية ثم تابعوا نشاطهم بجولة نهرية على متن سفينة في نهر موسكو حيث تعرفوا على المعالم الحضارية والمعمارية للعاصمة الروسية.