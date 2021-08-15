أفغانستان..حركة “طالبان” المتطرفة تقتحم العاصمة كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن حركة طالبان المتطرفة بدأت باقتحام العاصمة كابول من جميع الاتجاهات.

الوزارة ذكرت أن مسلحي الحركة بدؤوا بدخول العاصمة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، في حين أبلغ ثلاثة مسؤولين أفغان وكالة اسوشيتد برس أن مسلحي طالبان باتوا الآن موجودين في مناطق كالاكان و كاراباغ و باغمان في أطراف العاصمة.

في السياق، أفاد مسؤول أمريكي بأن من تبقى من فريق السفارة الأمريكية الرئيسي نقلوا إلى مطار كابول، ويباشرون عملهم من هناك، وبالمقابل بين مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن عدداً من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمناً في العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان سيطرت خلال الآونة الأخيرة على مساحات واسعة من أفغانستان، بما فيها مدن مهمة ومعابر حدودية، بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية سحب جنودها من هذا البلد بعد احتلال دام نحو عقدين من الزمن واستنزف أفغانستان بشكل كامل وأدخلها في دوامة الفوضى والعنف.